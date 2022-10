Ucraina: Kiev, 'sviluppiamo nuova tecnologia contro droni iraniani'

Kiev, 14 ott. Una nuova tecnologia per contrastare gli attacchi dei droni di fabbricazione iraniana che la Russia ha acquistato. E' quanto Kiev starebbe sviluppando, secondo le parole del ministro della Difesa Oleksii Reznikov, che ha detto che "è in corso lo sviluppo di sistemi per l'annientamento dei droni iraniani: li stiamo studiando per vedere che tipo di 'cervelli elettronici' hanno al loro interno allo scopo di preparare le dovute contromisure".

Reznikov ha aggiunto di ritenere che la Russia abbia attualmente a disposizione circa 300 droni di fabbricazione iraniana "e sta cercando di acquistarne qualche altro migliaio. Vedremo se succederà o no, ma abbiamo essere preparati".

