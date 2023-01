Kiev, 9 gen. "L'Ucraina è grata ai partner per il loro aiuto militare, ma dovremmo rimanere onesti l'uno con l'altro: nessuno avrà fatto abbastanza finché gli stivali russi rimarranno sul suolo ucraino. Armare il nostro paese per la vittoria è la via più breve per ripristinare la pace e la sicurezza in Europa e altrove". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA