Ucraina: Kuleba sugli F-16, 'Germania non decisiva, ultima parola spetta agli Usa'

Kiev, 3 feb. La Germania non svolgerà un ruolo decisivo nel trasferimento degli aerei F-16 in Ucraina, poiché si tratta di tecnologia americana. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un'intervista a Bbc News Ucraina, spiegando che "la posizione della Germania e del cancelliere Scholz era importante per quanto riguardava i carri armati Leopard, con tecnologia tedesca, quindi la parola della Germania era la chiave. Nella questione degli aerei, la parola della Germania non è fondamentale, perché si tratta di tecnologia americana".

Secondo Kuleba, qualsiasi Paese avrebbe bisogno del consenso degli Stati Uniti per il trasferimento degli F-16. "Ci sono molti di questi aerei, migliaia", ha aggiunto, sottolineando che i paesi che possiedono questi aerei hanno iniziato a riarmarsi con l'F-35, quindi l'Ucraina può chiedere questi velivoli. Siamo aperti alla comunicazione con tutti i partner. Ma affrontiamo sempre la questione delle armi in modo molto razionale e ci concentriamo esattamente su ciò che possiamo ottenere. La cosa principale è ottenere l'adozione di decisioni politiche. Ma dopo aver risolto il problema relativo ai Patriot e ad altri sistemi di difesa aerea, non ho dubbi che anche questa decisione verrà presa".

