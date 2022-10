Ucraina: Lavrov, 'accuse di Mosca su 'bomba sporca' non sono infondate'

Mosca, 24 ott. Le accuse contro l'Ucraina relative alla "bomba sporca" rese pubbliche dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu sono fondate. A ribadirlo è oggi il ministro degli Affari esteri russo Sergey Lavrov.

"Abbiamo informazioni specifiche su centri scientifici in Ucraina che hanno la tecnologia per creare questa bomba sporca - ha detto Lavrov - Abbiamo informazioni, verificate attraverso i canali appropriati, che i nostri non sono vuoti sospetti, ma motivi molto seri per ritenere che la costruzione (di queste armi) possa essere pianificata".

