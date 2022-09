Roma, 7 set. "Ennesime insinuazioni, zeppe di dubbi e condizionali, contro la Lega e Matteo Salvini che si difenderanno in ogni sede opportuna contro le parole di Julia Friedlander e il quotidiano che le ha pubblicate. A differenza del gruppo editoriale che per anni ha diffuso in allegato 'Russia Oggi', la Lega non ha ricevuto finanziamenti da Mosca". È quanto sottolinea una nota della Lega, in riferimento ad'intervista de 'La Repubblica' a Julia Friedlander, già responsabile Sud Europa dell'amministrazione Trump.

