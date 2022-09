Roma, 23 set "Non è un fraintendimento, è gravissima una frase del genere. E' una parzialità a favore di Putin e dimostra che c'è una parte del sistema politico, non solo a destra, che dice smettiamola, diamo a Putin quello che vuole. E' inaccettabile". Lo ha detto Enrico Letta a 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno, a proposito del chiarimento di Silvio Berlusconi sulle sue parole sulla guerra in Ucraina.

