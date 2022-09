Ucraina: Letta, 'vogliamo pace ma stop folle invasione'

Roma, 22 set. "Putin è entrato dentro la campagna elettorale. Questo momento drammatico in cui tutti guardiamo a questa escalation con terrore. Vogliamo la pace e vogliamo arrivarci bloccando questa folle invasione. E soprattutto dobbiamo far sì che le conseguenze non ricadano sulle nostre famiglie e le nostre imprese con le decisioni per abbassare il prezzo del gas e dell'energia che il Consiglio europeo della prossima settimana deve assolutamente prendere". Così Enrico Letta al Tg3.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA