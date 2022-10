Roma, 19 ott. "La nostra posizione internazionale è talmente salda e netta che non può essere incrinata dalle dichiarazioni di nessuno...". Così Francesco Lollobrigida di Fdi ai cronisti in Transatlantico sulle parole di ieri di Silvio Berlusconi. "Per noi l'alleanza internazionale è un discrimine fondamentale. Ci siamo alleati sulla base di un accordo chiaro".

