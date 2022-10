Ucraina: Lupi, 'per Tajani agli Esteri nessun rischio'

Roma, 20 ott. La mossa di Berlusconi metterà in difficoltà il futuro governo Meloni e il ruolo di Tajani agli Esteri? “Tajani ha un profilo alto, ha ricoperto cariche prestigiose, la sua storia è senza equivoci. A me non piace commentare audio rubati. Se Tajani sarà indicato come ministro degli Esteri, indipendentemente dalle manine che fanno girare audio, non c'è nessuno che può metterlo in discussione”. Lo afferma Maurizio Lupi, ospite di Non Stop News su RTL 102.5.

A chi gli domanda se, dopo il caso Berlusconi-Putin, sia necessario un passo indietro del leader di Fi, "il passo indietro te lo fanno fare gli elettori. La proposta politica del centrodestra andrà avanti con ancor più successo. Credo nella vita si debba capire la grandezza di altri,Berlusconi lo farà. Il Cav ha detto che non rinnega la sua amicizia su Putin, ci mancherebbe altro, le amicizie non vanno rinnegate. Mentre i droni kamikaze distruggono le vite, però, parlare di Vodka e di regali è sbagliato, come si fa? Ok a non rinnegare l'amicizia, ma su queste cose non possono esserci equivoci - rimarca Lupi - ce l'ha insegnato Berlusconi e la sua storia”.

