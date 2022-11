Bali, 16 nov. "Ho parlato con il primo ministro Mateusz Morawiecki per esprimere la nostra solidarietà. La Polonia può contare sul sostegno della Francia e sulla nostra disponibilità ad assistere nelle indagini in corso". Così il presidente francese Emmanuel Macron in un tweet.

