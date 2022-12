Ucraina: Mattarella, 'impegno diplomazie per ristabilire pace giusta per progresso umanità'

Roma, 16 dic. "Il ristabilimento di una pace giusta è il mio auspicio per il futuro perché solo attraverso la pace l'umanità potrà guardare al suo progresso. A questo obiettivo dobbiamo lavorare tutti, le diplomazie di tutti i Paesi sono chiamate a un impegno comune". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo il suo intervento in occasione dell'incontro con il Corpo diplomatico per lo scambio degli auguri natalizi.

