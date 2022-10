Ucraina, Mattarella "L'Europa é un bersaglio di questa guerra"

ROMA (ITALPRESS) - "L'Europa é un bersaglio di questa guerra. Ne sono sfidati i principi di civiltá, i valori che si sono affermati come risposta dei popoli alla barbarie della Seconda guerra mondiale e delle dittature che l'hanno provocata. Anche per questo l'Europa ha il dovere di una risposta unitaria e coerente. Ne é stata all'altezza con le sanzioni economiche alla Russia, con il sostegno alla resistenza dell'Ucraina e ai bisogni materiali della sua popolazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al merito del lavoro". "Vediamo, tuttavia, che la nostra Europa fatica a esprimere una politica di solidarietá e di coesione sulle conseguenze economiche e sociali di questa guerra - aggiunge il capo dello Stato -. Assistiamo a un'impennata dei prezzi dell'energia che é attribuibile soltanto in parte a scarsitá di approvvigionamenti, ma trova radice in azioni speculative che minacciano la vita di migliaia di aziende e mettono in allarme tantissime famiglie. A questo va posto rimedio". - foto ufficio stampa Quirinale - (ITALPRESS). sat/red 10-Ott-22 12:37

