Mosca, 28 ott. “Buona fortuna nel superare i pregiudizi politici e la dittatura ideologica su Twitter. E smetti di fare affari con Starlink in Ucraina". E' il messaggio che l'ex presidente russo ed attuale vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha inviato sul social a Elon Musk per congratularsi per la sua acquisizione di Twitter.

