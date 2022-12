Ucraina: Meloni a G7, 'avanti con sanzioni, ora sforzo comune su price cap gas'

Roma, 12 dic. Nel suo primo intervento al G7, oggi in videocollegamento da Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha rimarcato l'impegno nelle sanzioni alla Russia, con un passaggio sul risultato raggiunto sul tetto al prezzo del petrolio, ma rimarcando anche la necessità di un maggiore impegno sul fronte del gas. E' quanto si apprende al termine della riunione. Il presidente del Consiglio ha poi ringraziato il cancelliere tedesco Olaf Scholz per l'efficacia del vertice e per gli sforzi della presidenza tedesca.

