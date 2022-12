Roma, 12 dic. "Approfitto per rivolgere la mia solidarietà, in particolare, al ministro Crosetto. Noi abbiamo fatto le nostre scelte e non c'è nulla che possa fermarci che non siano gli italiani e il loro consenso espresso in libere e democratiche elezioni". Lo ha detto, nell'ormai consueto appuntamento su Facebook 'gli appunti di Giorgia', il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

