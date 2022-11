Ucraina: Meloni vede Xi, 'promuovere ogni iniziativa per stop conflitto ed escalation'

Bali, 16 nov. Nell'incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, a margine dei lavori del G20 a Bali, "è stata riconosciuta la necessità di collaborare per l'efficace gestione delle più gravi e impellenti sfide globali e regionali. Meloni e Xi hanno dedicato particolare attenzione alla guerra in Ucraina e alle sue conseguenze. Hanno convenuto che occorre promuovere ogni iniziativa diplomatica per porre fine al conflitto ed evitare un'escalation". Lo rende noto Palazzo Chigi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA