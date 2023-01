Ucraina: ministero Esteri russo, 'se ripresi, colloqui dovrebbero essere diretti'

Mosca, 13 gen. Se ripresi, i colloqui tra Russia e Ucraina saranno molto probabilmente diretti, senza mediatori, che sarebbe l'opzione migliore. Lo ha dichiarato il direttore del secondo dipartimento del ministero degli Esteri russo Alexey Polishchuk in un'intervista alla Tass. "Se e quando quei contatti verranno ripresi, molto probabilmente saranno anche diretti - ha detto - E sarebbe l'opzione migliore in quanto l'esperienza ha dimostrato che i mediatori occidentali spesso perseguono i propri obiettivi e cercano di influenzare i colloqui, agendo non per la risoluzione dei conflitto, ma nei propri interessi politici ed economici".

