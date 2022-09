Kiev, 27 set. La ministra per l'Europa e gli Affari Esteri Catherine Colonna è arrivata in visita a Kiev. "Buongiorno Ucraina, sono felice di essere tornata a Kiev. La Francia è qui per supportare l'Ucraina", ha scritto su Twitter la Colonna.

