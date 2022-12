Ucraina: ministri Esteri G7 chiedono a Bielorussia di non sostenere Mosca

Kiev, 22 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - I ministri degli esteri del G7 hanno esortato le autorità bielorusse a smettere di sostenere il presidente russo Vladimir Putin nella sua invasione dell'Ucraina e hanno minacciato Minsk di sanzioni se continueranno a consentire alle forze armate russe di utilizzare il territorio bielorusso nel quadro della guerra.

"Qualsiasi ulteriore partecipazione attiva alla guerra di aggressione illegale della Russia sarebbe contraria alla volontà e alle aspirazioni del popolo bielorusso. Se le autorità bielorusse coinvolgeranno più direttamente la Bielorussia nella guerra della Russia, il G7 imporrà enormi costi aggiuntivi al regime", hanno dichiarato i ministri. I membri del G7 si sono impegnati a "migliorare e coordinare strettamente gli sforzi per soddisfare i requisiti urgenti dell'Ucraina per le attrezzature militari e di difesa, in particolare la difesa aerea".

