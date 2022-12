Ucraina: missili su Zaporizhzhia, 4 feriti tra cui una donna incinta e un bambino

Kiev, 31 dic. A seguito di un attacco missilistico russo a Zaporizhzhia, due edifici residenziali sono stati distrutti, quattro persone sono rimaste ferite, tra cui una donna incinta e un bambino. Lo ha riferito il governatore militare regionale Oleksandr Starukh.

"A seguito di un attacco missilistico intorno alle 14 - ha scritto su Telegram - 2 edifici residenziali privati ​​sono stati parzialmente distrutti e circa altri 8 sono stati danneggiati. A seguito dell'esplosione, 1 uomo, 2 donne (una delle quali incinta) e un bambino sono rimasti feriti. La ragazza del 2008 è in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva. Non vi è alcuna minaccia per la vita di altre vittime".

