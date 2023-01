Ucraina: Mosca conferma morte 63 soldati russi in attacco nel Donetsk

Mosca, 2 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Mosca ha confermato la morte di oltre 60 soldati in un attacco effettuato dall'esercito ucraino con il sistema missilistico Himars contro la città di Makivka, nel Donetsk. Il ministero della Difesa di Mosca, riporta l'egenzia di stampa russa Interfax, ha precisato che il bombardamento ha colpito un centro di schieramento temporaneo uccidendo almeno 63 militari.

Pubblicità

Allo stesso tempo, il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento sul cessate il fuoco e la stabilizzazione della linea di demarcazione (Jccc) - un'organizzazione composta da ufficiali militari ucraini e russi, il cui ruolo è contribuire all'attuazione degli accordi sul cessate il fuoco di Minsk e garantire la sicurezza degli osservatori dell'Osce in Russia - ha sottolineato nel suo account Telegram che le forze armate ucraine hanno effettuato diversi attacchi di artiglieria contro la città di Donetsk, senza per ora aggiungere informazioni sulle vittime.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA