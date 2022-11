Roma, 6 nov. Non si può arrivare alla pace "disarmando l'Ucraina o chiedendo all'Ucraina di ritirarsi, sarebbe come dare il via libera a un genocidio. Alla pace si arriva fermando l'aggressione russa, dopodiché non si può arrivare" a una negoziato senza prevedere "vie d'uscite per la Russia: serve pragmatismo". Lo dice Dario Nardella, sindaco di Firenze ed esponente dem, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA