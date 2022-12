Ucraina: Nord Corea nega di aver fornito armi alla Russia

Pyongyang, 23 dic. Il ministero degli Esteri della Corea del Nord ha smentito la notizia sulla fornitura di munizioni alla Russia, definendola "priva di fondamento", e ha denunciato gli Stati Uniti per aver fornito armi letali all'Ucraina , secondo quanto riferito venerdì dall'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana KCNA.

Il quotidiano giapponese Tokyo Shimbun aveva riferito che la Corea del Nord aveva spedito munizioni, compresi proiettili di artiglieria, alla Russia via treno attraverso il loro confine il mese scorso e che ulteriori spedizioni erano previste nelle prossime settimane.

"Il falso rapporto dei media giapponesi secondo cui la Corea del Nord avrebbe offerto munizioni alla Russia è la falsa pista più assurda, che non merita alcun commento o interpretazione", ha detto un portavoce del ministero in una dichiarazione riportata dalla KCNA. Ieri la Casa Bianca ha dichiarato che la Corea del Nord ha completato una prima consegna di armi alla compagnia militare russa privata Wagner per aiutare a rafforzare le forze russe in Ucraina.

