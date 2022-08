Kiev, 24 ago. Le truppe russe hanno colpito di nuovo Zaporizhzhia. Lo ha riferito il segretario del consiglio comunale Anatoly Kurtev. "Verso le quattro del mattino - ha scritto su Telegram - il nemico ha attaccato un'infrastruttura in città. Sono in corso le operazioni per capire l'entità dei danni e l'eventuale numero di vittime". Kurtev ha poi esortato i residenti della città a recarsi nei centri di accoglienza più vicini.

La Germania è pronta a inviare armi del valore di 500 milioni di euro per aiutare l'Ucraina a respingere l'invasione russa. Lo ha annunciato ieri in Canada un portavoce del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, precisando che Kiev riceverà, tra le altre cose, tre sistemi di difesa aerea Iris-T e una decina di veicoli blindati Bergepanzer.

