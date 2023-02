Ucraina: nuovo presidente ceco, 'nella Nato appena la guerra finisce'

Praga, 1 feb. Il neo presidente ceco Petr Pavel ha detto alla BBC che l'Ucraina dovrebbe essere autorizzata ad aderire alla Nato "non appena la guerra sarà finita". Pavel, un generale della Nato in pensione, ha affermato che l'Ucraina sarebbe "moralmente e praticamente pronta" ad aderire all'alleanza occidentale una volta terminato il conflitto.

Nella sua prima intervista televisiva con i media internazionali dalla sua elezione, il presidente ceco ha difeso fermamente il sostegno militare occidentale a Kiev, dicendo che non dovrebbero esserci "quasi limiti" a ciò che i paesi dovrebbero inviare. E anche l'invio di aerei da combattimento occidentali come gli F-16 "non è un tabù", ha affermato.

