Ucraina: Nyt, 'Israele ha fornito informazioni per colpire i droni iraniani'

New York, 24 ott. Israele ha fornito all'Ucraina informazioni utili per intercettare i droni iraniani. Lo riporta il New York Times, senza meglio specificare di che tipo di informazioni si tratti e ricordando, tuttavia, che un settimana fa Tel Aviv aveva respinto la richiesta del ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba di fornire armi per la difesa aerea.

Pubblicità

Da parte sua, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev aveva minacciato la rottura delle relazioni diplomatiche Israele qualora avesse fornito armi a Kiev.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA