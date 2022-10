Ucraina: Oms, 623 attacchi a sanità con 100 morti e 129 feriti

Milano, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Al 19 ottobre, l'Organizzazione mondiale della sanità ha verificato 623 attacchi all'assistenza sanitaria in Ucraina. Gli episodi sono avvenuti tra il 24 febbraio, data di inizio dell'offensiva russa, e il 10 ottobre e hanno causato 100 morti e 129 feriti. In questo tweet l'ultimo aggiornamento dell'Oms. "L'assistenza sanitaria - ribadisce l'agenzie delle Nazioni Unite per la salute - non dovrebbe mai essere un obiettivo".

