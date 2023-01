Ucraina: Onu, almeno 18.483 vittime civili a causa della guerra

Washington, 24 gen. Secondo l' agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, la guerra della Russia contro l'Ucraina ha ucciso almeno 7.068 civili e ferito almeno 11.415 dal 24 febbraio al 22 gennaio. L'Onu ha riferito che le cifre effettive sono probabilmente considerevolmente più alte poiché le informazioni dai luoghi con ostilità in corso sono in ritardo e molte segnalazioni di vittime civili devono ancora essere confermate.

Pubblicità

"Ciò riguarda, ad esempio, Mariupol (regione di Donetsk), Izium (regione di Kharkiv), Lysychansk, Popasna e Sievierodonetsk (regione di Luhansk), dove ci sono informazioni di numerose vittime civili", si legge nella dichiarazione. Le fotografie satellitari pubblicate dalla società statunitense Maxar il 30 novembre mostrano che il cimitero Starokrymske di Mariupol è cresciuto in modo significativo dal 29 marzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA