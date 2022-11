Ucraina: Patrushev a Teheran per colloqui su sicurezza russo-iraniana

Teheran, 9 nov. Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, è a Teheran per colloqui con funzionari iraniani su questioni legate alla sicurezza. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass spiegando che ''a Teheran Patrushev terrà consultazioni sulla sicurezza russo-iraniana con la partecipazione di esperti del Consiglio di sicurezza e rappresentanti dei ministeri e delle agenzie di entrambi i Paesi''.

Pubblicità

La visita arriva mentre l'Iran è sotto accusa per la fornitura di droni kamikaze alle forze armate russe, usati nella guerra in Ucraina. Nel fine settimana l'Iran ha ammesso per la prima volta di aver inviato ''un piccolo numero'' di droni a Mosca, ma di averlo fatto prima che iniziasse la guerra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA