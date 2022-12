Ucraina: Pentagono assegna contratto di 430 mln per produzione Himars

Washington, 2 dic. Il Pentagono ha assegnato contratto da 430 milioni di dollari per la produzione di ulteriori Himars al gigante dell'industria della difesa americana Lockheed Martin. Lo ha riferito la Difesa degli Stati Uniti, motivando la nuova commessa con le esigenze delle forze armate statunitensi e dei partner internazionali, senza specificare quali Stati riceveranno il sistema missilistico.

L'Ucraina ha finora ricevuto 20 Himars dagli Stati Uniti, con altri 18 da consegnare nei prossimi anni come parte di un pacchetto di armi statunitensi da 1 miliardo di dollari. L'esercito ucraino ha utilizzato i sistemi per attacchi precisi ai depositi di munizioni militari della Russia e alle rotte di rifornimento in profondità nei territori occupati dai russi. I razzi guidati dal Gps del sistema Himars, in grado di colpire obiettivi a lungo raggio con precisione millimetrica, sono stati accreditati di aver cambiato le sorti dell'invasione russa dell'Ucraina.

