Ucraina: Peskov, 'al momento non prevista alcuna nuova mobilitazione'

Mosca, 12 ott. Nella Federazione Russa al momento non è prevista una nuova mobilitazione di cittadini per partecipare all'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della Russia, commentando le dichiarazioni di alcuni governatori che avrebbero ricevuto incarichi per nuove mobilitazioni.

Ieri, il governatore della regione di Rostov, Vasily Golubev, aveva affermato di aver ricevuto un nuovo ordine di mobilitazione e che le commissioni municipali per il progetto di legge avevano già iniziato ad attuarlo.

Il presidente russo Vladimir Putin aveva già firmato un decreto sulla mobilitazione parziale nella Federazione Russa. Le attività di mobilitazione sono iniziate il 21 settembre. Il ministro della Difesa Sergej Shoigu ha riferito che 300.000 riservisti sarebbero stati richiamati come parte di una mobilitazione parziale .

