Ucraina: Peskov, 'appello Zelensky per attacco preventivo può portare a pericolosi errori'

Mosca, 7 ott. Gli appelli del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a lanciare un attacco preventivo sulla Russia "la dicono tutta della sua morale, che può portare a pericolosi errori". Lo ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del presidente della Federazione Russa, ripreso dall'agenzia Interfax.

"Questa è un'affermazione molto pericolosa - ha aggiunto - Infatti il ​​capo dell'Ucraina invita i principali stati del mondo, i paesi del club nucleare, a lanciare un attacco preventivo sul nostro paese, sul Federazione Russa. Errori pericolosi e irreparabili. Questo sottolinea ancora una volta la correttezza del presidente quando ha preso la decisione di condurre un'operazione militare speciale".

"Naturalmente, non possiamo passare sopra queste affermazioni - ha detto ancora Peskov - Esortiamo anche i leader degli altri stati a non farlo. Ci sono stati alcuni fragili tentativi di condannare questo tono di Zelensky. Lo abbiamo sentito dalle Nazioni Unite. Ma, con nostro rammarico, non è venuto in mente a nessuno di tenere a freno il loro vassallo. Questo è molto pericoloso".

