Roma, 11 ott "Scendere in piazza e manifestare per la pace ha senso solo se si chiede alla Russia di fermarsi. Non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo di fronte all'aggressione criminale contro uno Stato sovrano. È Putin l'aggressore, e non ci può essere pace senza giustizia". Lo scrive su Twitter Pina Picierno, del Pd, vice presidente del Parlamento europeo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA