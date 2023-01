Kiev, 31 gen. "Alcuni Paesi della Ue ritengono che l'Ucraina non debba ricevere armi, perché altrimenti la guerra potrebbe estendersi all'Europa. Ma la guerra è già nel centro dell'Europa e la Russia uccide le persone nel modo più disumano. Se l'Ucraina non riceverà le armi, la guerra dilagherà in Europa, poiché la Russia non fermerà la propria espansione". Lo ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA