Ucraina: Polonia, 'invio tank grande passo per fermare la Russia'

Varsavia, 25 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki plaude all'approvazione ufficiale della Germania per l'invio di carri armati Leopard in Ucraina, tanto da considerarla "un grande passo per fermare la Russia". "Insieme siamo più forti", ha scritto su Twitter, ringraziando il cancelliere tedesco, Olaf Scholz per la decisione.

Il portavoce dell'esecutivo Scholz, Steffen Hebestreit, ha spiegato che la Germania consegnerà 14 Leopard 2A6 che sono nell'arsenale delle forze armate tedesche, dopo giorni di speculazioni sulla posizione che Berlino avrebbe adottato. La Polonia ha chiesto il via libera alla Germania per l'invio dei Leopard in suo possesso.

