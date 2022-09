Ucraina: Polonia, 'se Russia usa armi nucleari, risposta Nato dev'essere devastante'

Varsavia, 28 set. La Nato dovrebbe reagire se la Federazione Russa usasse armi nucleari contro l'Ucraina. La risposta dovrebbe essere "convenzionale, ma devastante". Lo ha affermato - ripreso dall'agenzia polacca Pap - il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau, che, valutando le conseguenze della mobilitazione parziale nella Federazione Russa, ha affermato che la mobilitazione in Russia non cambierà il corso della guerra contro l'Ucraina, ma potrebbe indebolire il sostegno dei russi al loro governo.

"Per quanto ne sappiamo - ha detto - Putin sta minacciando di utilizzare armi nucleari tattiche sul territorio dell'Ucraina e di non attaccare i paesi della Nato. Ciò significa che la Nato deve rispondere in modo convenzionale, ma questa risposta deve essere distruttiva. E, penso, questo è il segnale che la Nato sta inviando alla Russia".

Il ministro degli Esteri polacco ha anche commentato la parziale mobilitazione nella Federazione russa. Secondo la sua opinione, l'invio al fronte di soldati poco addestrati non cambierà il corso della guerra, dato che i difensori ucraini sono già riusciti a sconfiggere i militari professionisti della Federazione Russa. Inoltre, la mobilitazione parziale potrebbe diventare un problema per la stessa Russia, minando il sostegno alla guerra tra i russi.

