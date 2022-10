Ucraina: Power (Usaid), 'crimini forze russe sono sistematici'

Kiev, 7 ott. "Non ho mai visto prima una portata simile delle atrocità commesse da un paese il cui l'esercito è quello di una superpotenza. È la combinazione di una forza militare così grande con un'indifferenza così crudele e disumana per la vita umana. Una combinazione terrificante". Lo ha affermato il capo dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) ed ex ambasciatore degli Stati Uniti all'Onu Samantha Power, in visita a Kiev, secondo cui, la cosa più spaventosa della guerra della Russia contro l'Ucraina è la portata della brutalità contro la popolazione civile da parte dell'esercito russo.

La Power, che ha documentato, come corrispondente e difensore dei diritti umani, i crimini di guerra in vari paesi del mondo, ha dichiarato che, dopo la liberazione dei territori dell'Ucraina che erano occupati dall'esercito russo, "vengono rivelati nuovi crimini di guerra, che indicano che i casi di brutalità contro la popolazione civile non sono isolati, ma di natura sistematica".

Il capo dell'Usaid ha sottolineato che il lavoro per documentare i crimini di guerra compiuti dall'esercito russo viene svolto dalle forze dell'ordine ucraine, assieme alle organizzazioni pubbliche e a esperti internazionali. Gli Stati Uniti e altri paesi alleati dell'Ucraina registrano i crimini della Federazione Russa sulla base del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Inoltre, nelle indagini è coinvolta la Corte penale internazionale.

