Ucraina: presidente Finlandia, 'Putin non accetterà alcuna sconfitta"

Helsinki, 26 set. "Putin ha investito molto nella guerra. È un combattente, quindi è molto difficile immaginare che accetti una sconfitta, e questo rende sicuramente la situazione molto critica". Lo ha detto il presidente finlandese Sauli Niinisto in un'intervista alla Cnn, nella quale ha sottolineato come si stia vivendo un momento 'pericoloso' nella guerra in Ucraina. Putin, ha affermato, "è deluso dalla situazione in Ucraina dopo gli eventi del 2014. Questa delusione sta crescendo. Ha deciso di risolverla ora, in un modo o nell'altro".

