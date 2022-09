Ucraina: Putin, 'al via mobilitazione parziale, Occidente vuole distruggere Russia'

Roma, 21 set. -Al via da oggi la "mobilitazione parziale" dei riservisti in Russia: lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin in un discorso trasmesso in tv in cui ha giustificato la decisione con l'obiettivo "di difendere il nostro territorio, il nostro Paese". Per Putin "l'obiettivo dell'Occidente, che non vuole la pace in Ucraina, è l'indebolimento e la distruzione della Russia" come già avvenuto con l'Unione Sovietica. Quanto all'attacco all'Ucraina, "gli obiettivi principali dell'operazione speciale rimangono invariati", una operazione che "era necessaria per combattere i nazisti e liberare il Donbass, oggi quasi completamente liberato".

Putin ha poi ribadito il "sostegno ai popoli" delle quattro regioni che dovrebbero tenere un referendum per l'annessione a Mosca: "La Russia farà di tutto per garantire lo svolgimento dei referendum".

Il presidente russo ha quindi lanciato un minaccioso richiamo sul ricorso alle armi nucleari: "L'Occidente ha superato oltre i limiti dell'aggressione alla Russia. Sono loro a ricattarci sull'uso delle armi atomiche. Ma all'Occidente dico: abbiamo tanissime armi con cui rispondere. E useremo ogni strumento per difendere il nostro popolo"

