Ucraina: Putin, 'noi pronti a negoziare, è Kiev che non vuole farlo'

Mosca, 25 dic. La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina, ha affermato Vladimir Putin, accusando Kiev ei suoi alleati occidentali di "rifiutarsi" di negoziare. In un'intervista alla televisione di stato Rossiya 1, il presidente russo ha dichiarato: "Siamo pronti a negoziare con tutti i soggetti coinvolti su soluzioni accettabili, ma dipende da loro: non siamo noi a rifiutarci di negoziare, lo sono loro".

Putin ha aggiunto che la Russia sta agendo nella "giusta direzione" in Ucraina perché l'occidente, guidato dagli Stati Uniti, stava cercando di dividere la Russia: "Stiamo difendendo i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, del nostro popolo. E non abbiamo altra scelta che proteggere i nostri cittadini".

Mosca ha insistentemente affermato di essere aperta ai negoziati, ma ritiene che Kiev e i suoi alleati sospettino che le affermazioni di Putin siano uno stratagemma per guadagnare tempo dopo una serie di sconfitte e ritiri russi sul campo di battaglia. Giovedì il presidente russo ha affermato che Mosca “si adopererà” per porre fine alla guerra e che ciò implicherebbe inevitabilmente “un negoziato attraverso canali diplomatici”.

