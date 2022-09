Ucraina: quasi 44mila russi entrati in Finlandia da annuncio mobilitazione

Helsinki, 27 set. Dal 21 settembre a ieri, quasi 44mila russi sono entrati in Finlandia attraverso il confine con la Russia e più di 22mila ne sono usciti in direzione di altri Paesi, secondo il sito web della Guardia di frontiera finlandese. Se fino al 21 settembre, quando la Russia ha annunciato una mobilitazione "parziale", ogni giorno sono entrati in Finlandia più di 3mila russi, dopo il 21 settembre il numero di coloro che sono entrati è salito a 4-8mila al giorno. Soltanto ieri, gli ingressi hanno riguardato "7.743 russi, passati attraverso il confine terrestre", secondo quanto riferito dalla Guardia di Frontiera.

