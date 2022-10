Ucraina: Radicali, 'aderiamo a sit in giovedì ad ambasciata russa'

Roma, 11 ott. "Aderiamo con convinzione alla manifestazione nonviolenta per l'Ucraina che si terrà a Roma giovedì nei pressi dell'ambasciata russa. Manifesteremo per un'Ucraina e un'Europa libere dalla guerra scatenata da Vladimir Putin come abbiamo fatto fin da quel drammatico 24 febbraio insieme al popolo ucraino". Così Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani.

"Dall'inizio della guerra russa in Ucraina, in Europa, abbiamo detto che non ci può essere pace senza giustizia. Oggi, incredibilmente, in molti evocano la pace mettendo sullo stesso piano aggressori e aggrediti, senza individuare responsabilità che sono lampanti: bombardamenti sui civili, distruzione, stupri, deportazioni, fosse comuni, torture, bambini trasferiti in Russia... tutto questo ha un solo mandante: Vladimir Putin. Ecco perché sosteniamo con una raccolta firme l'incriminazione del dittatore russo alla Corte Penale Internazionale dell'Aja".

"Finalmente anche altri hanno capito che occorre far sentire la voce di chi invoca una pace giusta, che significa la cessazione delle ostilità russe e la liberazione del territorio ucraino. Per questo abbiamo aderito all'iniziativa del Movimento europeo di azione nonviolenta e parteciperemo alla manifestazione indetta per giovedì 13 alle 18.30 nei pressi dell'ambasciata russa (metro Castro Pretorio)", conclude.

