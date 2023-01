Ucraina: Radicali, manifestazione nazionale 24 febbraio a Roma

Roma, 13 gen. Si terrà venerdì 24 febbraio nella Capitale la fiaccolata 'Una luce per l'Ucraina' "per continuare a condannare la guerra di aggressione della Russia di Putin a un anno dal suo inizio. Insieme alla comunità ucraina in Italia chiederemo una pace fondata sul ritiro completo degli invasori dai territori occupati militarmente, prima nel 2014 e poi dal 24 febbraio 2022. Reclameremo l'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea e con la campagna 'Putin all'Aja' promuoveremo ancora il sostegno alla Corte Penale Internazionale affinché Putin sia processato per crimini di guerra e contro l'umanità", si legge in una nota dei Radicali italiani, che invitano "tutti i partiti, i sindaci, i direttori di giornali, le associazioni e i rappresentanti della società civile ad aderire alla fiaccolata".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA