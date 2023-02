Ucraina: rappresentante Usa all'Osce, '14mila bambini deportati in Russia'

Kiev, 3 feb. "Più di 14.000 bambini sono stati trasferiti con la forza dai territori ucraini conquistati alla Federazione Russa". Lo ha affermato Michael Carpenter, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l'Osce. In una riunione del Consiglio permanente dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, il diplomatico americano ha aggiunto che "le autorità della Federazione Russa cercano di eliminare tutte le manifestazioni dell'identità nazionale ucraina e trasformare tutti gli ucraini in fedeli sudditi dell'impero russo".

Carpenter ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a cooperare con i partner internazionali e l'Ucraina per assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso crimini sul territorio ucraino.

