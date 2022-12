Kiev, 12 dic. Le operazioni portuali sono riprese a Odessa, sul Mar Nero, dopo che la Russia ha utilizzato droni di fabbricazione iraniana per colpire le strutture energetiche della città. Il porto nel sud del Paese è stato chiuso dopo che gli attacchi di sabato hanno lasciato senza elettricità 1,5 milioni di persone e molte infrastrutture della città.

Il presidente dell'Ucraina ha affermato che potrebbero essere necessari giorni per ripristinare l'elettricità, con temperature sotto lo zero previste questa settimana. Odessa è uno dei tre porti utilizzati per spedire grano nell'ambito di un accordo mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia che consente il trasporto sicuro dei prodotti ucraini nel resto del mondo.

