Ucraina: riunione urgente G7 a Bali dopo missili Polonia

Bali, 16 nov. Nell'ambito del G20 in corso a Bali, a quanto si apprende, si starebbe organizzando una riunione urgente del G7 a seguito dei missili che hanno colpito la Polonia provocando due morti nel villaggio polacco di Przewodov, a pochi chilometri dal confine ucraino. Alla riunione chiesta dagli Stati Uniti partecipa anche l'Unione europea con la presidente Ursula Von der Leyen, presente in Indonesia. Il summit dei Grandi della Terra, in conseguenza degli eventi, ha quindi subito uno stravolgimento dell'agenda dei lavori.

