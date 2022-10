Roma, 9 ott. "Le forze russe hanno bombardato anche stanotte un'area residenziale, a Zaporizhzhia, uccidendo almeno 13 persone. Sempre obiettivi civili, per seminare terrone e dolore. Lo dico per i puristi della pace a senso unico che si scandalizzano del perché gli Ucraini non si fermeranno fino ad aver liberato tutti i loro territori occupati". Lo scrive sui social il presidente di Iv Ettore Rosato.

