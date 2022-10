Ucraina: Ruffino (Azione), 'ascoltare sirene pacifismo sciagura per Pd'

Roma, 8 ott. "Ascoltare le sirene del pacifismo, soprattutto quello targato M5S, sarebbe l'ultima sciagurata scelta del Pd. Dopo non resterebbe che chiudere gli uffici di largo del Nazareno e prendere in sub-affitto una stanza da Giuseppe Conte". Lo afferma Daniela Ruffino, di Azione.

Pubblicità

"Il pacifismo da lui proposto -aggiunge- coincide con la resa morale dell'Occidente: resa alle minacce di Vladimir Putin, ma soprattutto abdicazione alle ragioni che sono alla base delle democrazie liberali. Quelli del Pd che provengono dal vecchio Pci dovrebbero aver conservato memoria dei movimenti pacifisti degli anni Ottanta, quelli che protestavano e contestavano il dispiegamento degli euromissili Pershing e Cruise in risposta alla minaccia sovietica degli SS-20 puntati sulle principali capitali europee. Sappiamo come è finita: la replica e la compattezza dell'Occidente portarono al ritiro della minaccia sovietica e, subito dopo, al crollo dell'impero comunista. Le cose non sono oggi messe diversamente. Cedere alle minacce non ha mai portato la pace, ha sempre e solo accelerato la guerra".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA