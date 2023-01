Ucraina: Rutte, 'Paesi Bassi faranno il possibile per aiutarla a vincere la guerra'

Amsterdam, 3 gen. "L'Ucraina ha sopportato la barbara invasione della Russia per quasi un anno. I prossimi mesi sono cruciali. Ho appena parlato con il presidente Zelensky e gli ho assicurato che i Paesi Bassi faranno tutto il possibile per aiutare l'Ucraina non solo a difendersi, ma anche a vincere la guerra". Così, su Twitter, il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte, al termine della conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky.

Da parte sua, il presidente ucraino ha scritto su Telegram di aver parlato con Rutte "del rischio di escalation al fronte, nonché delle nostre esigenze di difesa per una risposta adeguata. Contiamo su misure specifiche dai nostri partner per rafforzare al massimo l'Ucraina".

