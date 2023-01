Ucraina: sale a 89 bilancio militari russi uccisi a Makiivka

Mosca, 4 gen. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che 89 militari sono stati uccisi nell'attacco nell'Ucraina orientale avvenuto il giorno di Capodanno. Tra loro c'era il vice comandante del reggimento, il tenente colonnello Bachurin, ha detto il ministero in una nota.

Pubblicità

L'attacco ha avuto luogo domenica poco dopo la mezzanotte contro una scuola professionale che ospita coscritti russi a Makiivka, nella regione di Donetsk, secondo resoconti sia ucraini che filo-russi. Lunedì il ministero della Difesa russo ha dichiarato che 63 militari sono stati uccisi a Makiivka quando l'Ucraina ha usato i razzi Himars per attaccare un edificio dove erano presenti soldati russi. Il ministero della Difesa di Mosca ha aggiornato il bilancio delle vittime dopo che altri corpi sono stati trovati sotto le macerie.

L'esercito ucraino aveva affermato che fino a circa 400 soldati russi erano stati uccisi e altri 300 feriti, e poi aveva detto che il numero esatto era "in fase di chiarimento". In ogni caso, quella avvenuta a Capodanno rappresenterebbe una delle perdite maggiori per le forze di Mosca.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA